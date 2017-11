Aktier: Grønt Tokyo står alene i rødt Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng -1,3 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,6 Taiwan Taiex -1,1 Sydkoreas Kospi -0,7 Indiens BSE Sensex -0,7 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktiemarkeder ligger med generelle kursfald torsdag, anført af et drop i de højtflyvende teknologiaktier, der af visse investorer anses som en sund korrektion oven på store stigninger, mens andre mener, at det klipper toppen af den "supercyklus", der har øget sektorværdien.MSCI's brede indeks for Asien-stillehavsområdet uden for Japan falder 0,9 pct.I Tokyo følger investorerne trenden fra Wall Street med kursfald i teknologisektoren, mens bankerne strittet mod og lægger bund under markedet.Halvlederproducenten Tokyo Electron falder 2,3 pct., elektronikkoncernen Panasonic dropper 1,8 pct., mens Hitachi falder 1,6 pct."Teknologiaktierne har gjort det godt i løbet af det sidste år. Der er mange selskaber, der så kurserne fordoblet. Så investorer har været på vagt og på udkig efter et hensigtsmæssigt tidspunkt at sælge ud på," siger investeringsanalytiker Norihiro Fujito fra Morgan Stanley i Tokyo til Reuters.Banksektoren går den anden vej, og Nikkei-indekset stiger knap 1,0 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på godt 0,1 pct.På det kinesiske fastland og i Hongkong er investorerne modsat negative. Shanghai Composite sendes 0,3 pct. ned, mens det teknologitunge CSI 300-indeks handles 0,6 pct. lavere, og Hongkongs Hang Seng-indekset dropper 1,3 pct.Den amerikanske S&P-future ligger uændret, mens Dow Jones-futuren stiger 0,1 pct., og Nasdaq-futuren falder 0,1 pct.