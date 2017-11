Valuta: Dollar handles sidelæns men står til månedligt tab

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar handles sidelæns i den asiatiske handel på torsdag morgen, hvor den holdes oppe af gårsdagens optimistiske amerikanske økonomiske vækstdata.



Men set over hele november måned er der lagt op til et kurstab mod en kurv af andre store valutaer, idet dollar målt i forhold til en kurv af seks store valutaer, står til et tab på 1,4 pct. for måneden.



Onsdagens vækstdata for den amerikanske økonomi viste en stigning på 3,3 pct. i tredje kvartal af 2017 i forhold til andet kvartal opgjort i annualiserede tal.



Vækstbilledet var dermed lidt stærkere end ventet, idet konsensus blandt økonomerne var en vækstrate på 3,2 pct.



Privatforbruget voksede 2,3 pct. med en ventet forbrugsvækst på 2,5 pct., mens PCE-prisindekset voksede 1,4 pct., hvor der var forudset 1,3 pct.



"BNP for tredje kvartal blev revideret, og vi havde også forbrugertillidstal forleden, der viste sig rigtig gode med et 17-årigt højdepunkt," siger investeringsstrateg Jeff Kravetz fra US Bank Wealth Management til Reuters.



Men ses der bort fra de gode økonomiske data, ligger investorernes fokus på den amerikanske skattereform.



Reformforslagene fra Senatet og Repræsentanternes Hus skal nu omformuleres til et forslag, som skal vedtages i Kongressen.



"Hvis den passerer, bør det give et løft til dollaren, fordi det er skattereformen, som investorerne har været fokuseret på det meste af året," vurderer Jeff Kravetz.



Pund sterling står højt og flot i den asiatiske handel torsdag på baggrund af håb om, at Storbritannien og EU vil nå frem til en Brexit-aftale.



Medierapporter indikerer, at Storbritannien er villig til at betale omkring 50 mia. euro for at få gang i de strandede Brexit-forhandlinger.



Pund sterling koster torsdag morgen 1,3470 dollar mod 1,3410 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1865 dollar mod 1,1850 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,00 yen mod 111,90 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 132,90 yen på en euro torsdag morgen mod 132,60 yen onsdag og 0,8810 pund på en euro torsdag morgen mod 0,8835 pund onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS