Der er umiddelbart ikke de store bevægelser i vente på det danske obligationsmarked onsdag morgen, hvor der dog ses en tendens til let stigende renter efter ord fra den kommende Federal Reserve-chef tirsdag eftermiddag samt aktierekorder i USA tirsdag.



Her nåede Jerome Powell, som Donald Trumps nominerede til posten hedder, at reducere faldet for de danske og europæiske renter en smule ved at sige, at han vurderer, at fundamentet for en rentestigning fra Federal Reserve i december er på plads.



Ordene faldt i forbindelse med Powells godkendelsestale i Senatets bankkomité tirsdag eftermiddag. Powell ventes at overtage tøjlerne fra Janet Yellen, når hendes mandat udløber i februar næste år.



Med en lille slutspurt sidst på eftermiddagen - efter Jerome Powells tale - sluttede renten på den toneangivende tiårige statsobligation herhjemme tirsdag i 0,40 pct., hvilket var 1 basispoint lavere end mandag.



Den tiårige amerikanske rente sluttede tirsdag i 2,33 pct., og det niveau handles renten også omkring i den asiatiske handelssession onsdag morgen.



Det er samtidig 1 basispoint højere end ved dansk lukketid tirsdag.



Masser af nøgletal



Fra makrofronten er der også rigeligt at holde øje med for investorerne i løbet af onsdagen, hvor et væld af nøgletal fra både Europa og USA præger kalenderen.



Fra eurozonen drejer det sig blandt andet om en stribe tillidstal, der præsenteres klokken 11.00. Tungest her vejer den økonomiske tillid og forbrugertilliden.



Senere på dagen vil investorerne i særlig grad holde øje med væksttal fra den amerikanske økonomi. Bruttonationalproduktet (BNP) ventes i sin anden opgørelse for tredje kvartal at vise en vækst på 3,2 pct. sammenlignet med andet kvartal.



Det viser estimater indsamlet af Bloomberg News, efter at den første opgørelse viste en vækst på 3,0 pct.



Derudover venter der også inflationstal fra Tyskland for november og en statistik over igangværende bolighandler i USA i oktober.



Endelig offentliggør den amerikanske centralbank, Federal Reserve, onsdag aften den såkaldte Beige Book, der er et økonomisk barometer fra centralbanken, som offentliggøres otte gange om året - inden der afholdes rentemøder.



/ritzau/FINANS