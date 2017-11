Aktier: Blandede asiatiske markeder efter nordkoreansk missiltest

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -0,5 China CSI 300 -0,9 Taiwan Taiex +0,0 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,0 Singapores STI -0,0 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktiemarkeder ligger med minimale stigninger onsdag efter Wall Streets seneste omgang rekorder tirsdag.Der er ingen umiddelbar markedsreaktion på Nordkoreas seneste missiltest, trods styrets provokative meldinger om at man nu er i stand til at nå hele USA med atombevæbnede missiler.MSCI's brede indeks for Asien-stillehavsområdet uden for Japan stiger 0,1 pct.I Tokyo lægger banker og andre finansaktier sig i front i lighed med de amerikanske kolleger. Finansaktierne er dagens vindere stigninger i Nikkei-bankindekset på 2,2 pct. og i forsikringsindekset på 2,8 pct.Selve Nikkei-indekset stiger 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,6 pct.På det kinesiske fastland og i Hongkong er investorerne mere tilbageholdende.Trods rekorderne på Wall Street er investorernes risikovillighed hæmmet af Nordkoreas seneste missiltest, hvilket sender Shanghai Composite ned med 0,5 pct., mens det teknologitunge CSI 300-indeks handles 0,9 pct. lavere, og Hongkongs Hang Seng-indekset dropper 0,4 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med beskedne fald på under 0,1 pct. onsdag morgen. Indeksværdi kl. 5.45./ritzau/FINANS