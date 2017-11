Valuta: Økonomiske data, missiltest og EU-forlig giver bølgegang

Investorerne har nok at se til på de internationale valutamarkeder onsdag morgen.



Gårsdagens stærke amerikanske økonomiske data styrker den amerikanske dollar, mens en nordkoreansk missiltest får investorerne til at holde vejret, og rapporten om et forlig mellem EU og Storbritannien giver sterling lidt af det tabte tilbage.



"Dollar styrkes af stærke forbrugertillidsdata, stabile T-bondrenter og lettelsen over, at skattereformen blev vedtaget af Senatets budgetudvalg," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Tirsdagens nøgletalsdata viste en stigende forbrugertillid for november, hvor analytikerne havde estimeret et fald, mens forhandlingerne om en skattereform skred frem, idet Senatets budgetudvalg godkendte reformpakken trods bekymringer fra flere republikanske senatorer.



Nordkoreansk missiltest ignoreres



Onsdag morgen holder investorerne skarpt øje med reaktioner på, hvordan USA reagerer på den seneste nordkoreanske missiltest.



Styret i Pyongyang har onsdag proklameret, at man nu er i stand til at ramme hele det nordamerikanske kontinent med atombevæbnede interkontinentale ballistiske missiler, men indtil videre ignoreres de provokative meldinger.



"Markedet ser ud til at have vænnet sig til den slags begivenheder. Men det er stadig uvist, hvordan USA responderer," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Men trods de mange dollarpositive indikationer er styrkelsen af den amerikanske valuta begrænset, idet renterne ikke er fulgt med.



"På trods af de seneste mange potentielt markedspåvirkende begivenheder som optimistiske amerikanske data, skattelettelser og Nordkoreas missiltests skiller udeblivelsen af volatilitet i T-bondsmarkedet sig ud," påpeger seniorstrateg Makoto Noji fra SMBC Nikko Securities over for Reuters.



Pund styrkes af EU-forlig



Britiske pund får medvind fra medierapporter om, at Storbritannien og EU er nået til enighed om brexit-skilsmisseregningen.



Både britiske og EU-kilder oplyser til avisen The Telegraph, at der i princippet er indgået et forlig om de finansielle efterveer af skilsmissen på omkring 60 mia. euro.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,3360 dollar mod 1,3235 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1850 dollar mod 1,1870 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,50 yen mod 111,25 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 132,15 yen på en euro onsdag morgen mod 132,05 yen tirsdag og 0,8870 pund på en euro onsdag morgen mod 0,8970 pund tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS