Råvarer: Olieprisen stabiliserer sig oven på nyt om rørledning

Prisen på den amerikanske referenceolie, WTI, har stabiliseret sig tirsdag morgen efter et større prisfald mandag, hvor den vigtige olierørledning, Keystone, der løber fra Canada og helt ned til Den Mexicanske Golf, blev meldt klar til drift fra og med tirsdag.



Olierørledningen blev i sidste uge ramt af et driftsstop på grund af et olieudslip i South Dakota, hvilket sendte olieprisen højere.



Ejeren af rørledningen, Transcanada Corp, vil genoptage driften på reduceret kraft senere tirsdag, skriver Reuters.



Mandag har meldingen medvirket til at kappe over en dollar af prisen på en tønde af den amerikanske referenceolie, WTI. Tirsdag morgen ligger WTI-olien så nogenlunde uændret i 57,80 dollar mod 57,73 dollar mandag.



I Europa er prisen på referenceolien, Brent, steget til 63,66 dollar for en tønde fra 63,47 dollar mandag, hvor den europæiske olie kun faldt marginalt.



Næste fokuspunkt for markedet er torsdagens møde mellem Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og Rusland om at forlænge en gældende aftale om et produktionsloft frem til marts.



I sidste uge kom det frem, at parterne er enige om de store linjer i en ny aftale, men Goldman Sachs vurderer ifølge Reuters, at udfaldet af mødet er usikkert.



"Vi anser risiciene i forhold til olieprisen for at være skævvredet mod nedsiden denne uge, da vi mener, at de nuværende priser og positionering allerede reflekterer en høj sandsynlighed for en ni måneders forlængelse," skriver Goldman ifølge Reuters.



På markedet for ædelmetaller ligger prisen på en ounce guld tirsdag stort set uændret i 1293,90 dollar mod 1294,40 dollar mandag.



Et ton kobber falder 1,1 pct. til 6867,50 dollar på markedet for industrimetaller .



/ritzau/FINANS