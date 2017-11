Aktier: Nordkorea-historie trækker asiatiske markeder ned

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng -0,8 China Shanghai Composite -0,5 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiebørser ligger overvejende med minusser tirsdag morgen, efter rapporter om at Nordkorea forbereder nye missiltest. Energiaktierne trækker generelt ned efter et fald i oliepriserne forud for mødet mellem Opec-landene senere på ugen."Denne nye udvikling om Nordkorea tilter investorernes humør over mod den negative side. Folk bruger dette som en undskyldning til at tage noget profit af bordet, efter at aktierne har gjort det godt i år," siger John Teja, direktør hos PT Ciptadana Sekuritas Asia, til Bloomberg News.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en tilbagegang på 0,4 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser. I Japan er det toneangivende indeks, Nikkei 225, på vej mod et fald på 0,1 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 0,2 pct.På det japanske marked falder energi som gruppe 1,6 pct., mens medicinalaktierne som sektor går frem med 1,0 pct.Leverandører til Samsung Electronics falder desuden for anden dag i træk, efter at Morgan Stanley sænkede anbefalingen af aktien til "ligevægt" med reference til nedadrettede risici i halvlederindustrien.Samsung Electronics retter sig 1 pct. efter et fald på 5,1 pct. mandag, mens underleverandører som SFA Engineering og Wonik IPS falder henholdsvis 4,3 og 2,7 pct. efter klare fald også mandag.I Kina er faldene mere afdæmpede end i mandagens handel. Shanghai Composite-indekset ligger til et fald på 0,2 pct., mens CSI 300-indekset dykker 0,5 pct. Hang Seng i Hongkong ligger endvidere til et fald på 0,8 pct.Det australske ASX-200-indeks falder desuden 0,1 pct., mens markedet i Sydkorea skiller sig ud med en stigning i Kospi-indekset på 0,3 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar træder vande op til Powells høring

Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS