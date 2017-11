Valuta: Dollar træder vande op til Powells høring

Styrkeforholdet mellem euro, dollar og yen har kun skubbet sig en smule tirsdag morgen, hvor den amerikanske valuta fortsat ligger meget tæt på det laveste niveau i to måneder.



Interessen i valutamarkedet samler sig ifølge Reuters blandt andet om godkendelseshøringen af Jerome Powell som ny centralbankdirektør i USA. Han skal efter planen overtage, når Janet Yellens embedsperiode udløber i februar. Powell taler tirsdag omkring klokken 15.45 dansk tid i Senatets bankkomité.



Mandag blev Powells trykte tale lagt ud på den amerikanske centralbanks hjemmeside, og her er der en passus om pengepolitikken:



"Vi venter, at renten i nogen grad vil stige yderligere, og at vores balance vil skrumpe gradvist," står der i talen.



Investorerne ser desuden frem mod en afstemning i Senatet om en kommende skattereform i USA, skriver Reuters. Afstemningen kan komme i løbet af ugen, uden at det endnu er fastlagt hvornår.



Senere skal Senatet så enes med Repræsentanternes Hus om punkterne i en endelig skattereform. Repræsentanternes Hus har tidligere godkendt sit udkast til en reform, der afviger fra Senatets på en række punkter.



Bekymringer om en forsinkelse af planlagte skattelettelser og en udvandet reform har ifølge Reuters dæmpet interessen for dollar i de seneste uger.



Dollar retter sig dog en anelse tirsdag morgen til 1,1905 dollar per euro fra 1,1919 dollar mandag eftermiddag ved 17-tiden. Går euro over 1,1962 dollar, vil det være højeste niveau i over to måneder.



Over for yen retter dollar sig marginalt til 111,16 yen fra 111,04 yen mandag eftermiddag. Her markerer 110,84 yen per dollar det svageste niveau for dollar i over to måneder.



/ritzau/FINANS