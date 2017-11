Relateret indhold Artikler

Investorerne har kun få nøgletal at handle på mandag, og dermed er der lagt op til en rolig dag på det danske obligationsmarked.



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation sluttede fredag med en rentestigning på 1 basispoint til 0,43 pct. fra torsdagens lukkeniveau, og mandag ventes renten ikke at gøre det store væsen af sig.



I USA var børsen lukket torsdag, og fredag var kun en halv handelsdag, som mange benyttede til at holde lang weekend. Handlerne vender derfor tilbage til lidt højere renter end onsdag.



Mandag morgen ligger den tiårige T-bond således og vipper mellem 2,34 og 2,35 pct. i rente, mens niveauet var 2,32 pct. inden thanksgiving-dagene.



Fredag ved dansk lukketid lå renten på det tiårige amerikanske statspapir i 2,34 pct., og dermed er morgenens bevægelser afdæmpede.



Der er ingen nøgletal i kalenderen fra Europa, men mandag eftermiddag får investorerne nyt om salget af nye boliger i USA i oktober. Ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News venter økonomerne et fald til 625.000 nye boliger fra 667.000.



Den nøgletalsfattige dag kan få investorerne til at forholde sig afventende og se frem mod tirsdag, der byder på flere nyheder, som kan påvirke obligationsrenterne.



"Investorerne vil se frem til i morgen, hvor der kommer forbrugertillid fra USA, og Senatet begynder høringen af Jerome Powell, der er nomineret af Trump til at overtage Yellens stol som chef for den amerikanske centralbank," skriver Sydbank i en kommentar.



Onsdag er der nyt om udviklingen i den økonomiske tillid i eurozonen, mens USA disker op med tal for bruttonationalproduktet, privatforbruget og igangværende bolighandler.



