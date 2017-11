Råvarer: Olieprisen stiger op til Opec-møde

Relateret indhold Artikler

Olieprisen stiger yderligere en tand mandag morgen forud for torsdagens vigtige møde mellem Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og Rusland om at forlænge en gældende aftale om et produktionsloft.



Den nuværende aftale mellem Opec og Rusland om at lægge et loft over udbuddet af olie på verdensmarkedet og dermed hæve prisen udløber til marts. I sidste uge kom det frem, at parterne er enige om de store linjer i en ny aftale.



"Det er sandsynligt, at vil vil se en forlængelse af de Opec-anførte nedskæringer," vurderer olieanalytiker David Lennox fra Fat Prophets over for Bloomberg News.



Prisen på den amerikanske referenceolie, WTI, ligger tæt på det højeste niveau i to år, dog efter en meget begrænset stigning til 58,70 dollar per tønde fra 58,67 dollar fredag.



I sidste uge steg prisen på den amerikanske referenceolie med over 3 pct. efter et driftsstop på olierørledningen, Keystone, der løber fra Canada og helt ned til Den Mexicanske Golf.



Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, ligger ved 6.45-tiden mandag i 63,85 dollar for en tønde mod 63,56 dollar fredag. Passerer Brent-olien 64,27 dollar vil det være højeste niveau i mere end to år.



Prisen på en ounce guld bevæger sig næsten sidelæns til 1289,40 dollar fra 1288,15 dollar fredag, mens et ton kobber på markedet for industrimetaller ligger 0,2 pct. lavere i 6987 dollar.



/ritzau/FINANS