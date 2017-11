Aktier: Samsung-fald trækker ned på de asiatiske børser

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,3 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -0,8 China CSI 300 -1,3 Taiwan Taiex -1,0 Sydkoreas Kospi -1,4 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,1

Humøret er generelt negativt på Asiens aktiebørser mandag morgen, og et hak i tuden til Samsung gør kun billedet værre.I Kina regerer nervøsiteten fortsat oven på torsdagens store fald, og den lille revanche fredag bliver slugt af en ny nedtur mandag. Således falder Shanghai Composite-indekset 0,8 pct., mens CSI 300-indekset dykker hele 1,3 pct. Hang Seng i Hongkong ligger til et minus på 0,5 pct.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en tilbagegang på 0,4 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser."Faldet i asiatiske aktier i dag kan bare være profithjemtagning," udtaler Jeffrosenberg Tan, investeringschef hos indonesiske PT Sinarmas Sekuritas, over for Bloomberg News.I Sydkorea finder man det største indeksfald, og det skyldes især hug til Samsung Electronics, der vægter enormt i landets toneangivende Kospi-indeks.Samsung er blandt en række teknologiaktier, som Morgan Stanley har sænket anbefalingen af - blandet på grund af skepsis omkring markedet for halvledere. Det vejer tungt på aktien, der falder 4,4 pct., og det er med til at skubbe Kospi-indekset til et fald på 1,4 pct.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod et fald på 0,5 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 0,3 pct. Det australske ASX-200-indeks præsterer dagens eneste fremgang blandt de større indeks med et plus på 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Euro holder skansen nær højeste niveau i en måned Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS