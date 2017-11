Valuta: Euro holder skansen nær højeste niveau i en måned

Relateret indhold Artikler

Euro holder mandag morgen stort set fast i fredagens styrkelse, der blev hentet efter en stærk tysk erhvervstillidsindikator.



Ud over gode økonomiske signaler fra Tyskland er bekymringerne over et politisk dødvande i Europas største økonomi også blevet dæmpet, skriver Reuters.



Den tyske forbundskansler Angela Merkel går nu efter en storkoalition med socialdemokraterne i SPD, efter at forhandlinger med De Grønne og FDP brød sammen for omkring en uge siden.



Søndag vedtog Merkels kristendemokratiske parti, CDU, enstemmigt at gå efter et samarbejde med socialdemokraterne i SPD.



I krydset mellem euro og dollar ligger den fælleseuropæiske valuta mandag morgen marginalt svækket i 1,1923 dollar mod 1,1934 dollar fredag eftermiddag, hvor den fælleseuropæiske valuta havde spurtet frem over for den amerikanske valuta fra et niveau på bare 1,1850 dollar.



Søndag aften nåede euro også det højeste niveau i en måned i 1,1947 dollar.



Der kommer mandag kun et enkelt nøgletal af betydning - salget af nye boliger i USA, der ventes at være faldet til 625.000 i oktober fra 667.000 måneden før. Det viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Interessen i valutamarkedet samler sig dog mest om tirsdagens godkendelseshøring af Jerome Powell som ny centralbankdirektør i USA.



Han skal efter planen overtage, når Janet Yellens embedsperiode udløber i februar. Powell taler tirsdag klokken 16.00 dansk tid i bankkomitéen.



/ritzau/FINANS