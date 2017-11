Aktier: Asiatiske markeder følger med Wall Street ned

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,8 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng +0,0 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 -0,4

De asiatiske aktiemarkeder viser som de øvrige finansielle markeder tegn på usikkerhed over for de amerikanske planer om skattereformer, efter at Senatets republikanske politikere har afsløret reformplaner, der afviger markant fra det præsident Trumps-støttede hidtidige forslag.Forlaget førte torsdag til dyk på Wall Street, og fredag ligger det brede MSCI-indeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan med et minus på 0,2 pct.I Tokyo accelererer det japanske aktiedyk i forhold til konsensusfaldet, da investorernes mismod bliver båret frem af blandt andet en styrket yen.Nikkei 225-indekset falder 0,8 pct., mens det bredere Topix-indeks viser et minus på 0,6 pct.På de kinesiske markeder er udviklingen mere blandet. Shanghai Composite falder 0,1 pct., mens CSI 300-indekset ligger med en stigning på 0,5 pct., og Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong ligger så godt som uændret.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på omkring 0,1 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Senatsforslag svækker dollar en anelse LÆS OGSÅ: Råvarer: Oliepriserne viger en anelse

Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS