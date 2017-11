Valuta: Senatsforslag svækker dollar en anelse

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar er trådt et skridt tilbage og handles på det laveste niveau i en uge fredag morgen, hvor investorerne har kastet sig over den alternative republikanske skattereformplan, der kan forsinke den ventede reduktion i selskabsskatterne i et år.



Det nye forslag kommer fra Senatet, hvor de republikanske politikere har fremlagt forslag til en skattereform, som adskiller sig markant fra det forslag, der er fremlagt i Repræsentanternes Hus, og som har præsident Trumps støtte.



Den nye plan opererer med en etårig udskydelse af den ventede reduktion i virksomhedsskatten fra 35 pct. til 20 pct. En anden vigtig forskel i forhold til den Trump-støttede plan er, at senatsforslaget ikke indeholder den ophævelse af kritiske elementer i sundhedsreformen The Affordable Care Act, også kaldet Obamacare, som reformforslaget fra Repræsentanternes Hus gør.



"Måske er forsinkelsen i skattelettelserne den detalje, der skuffer markedet mest. For når det overvejes, så er det på grund af andre problemer, og dermed er sandsynligheden for en vedtagelse reduceret. Det er det, der primært driver prissætningen," siger valutachef Greg Anderson fra BMO Capital Markets i New York til Reuters.



Enhver forsinkelse af de ventede skattelettelser eller en udvanding af de foreslåede reformer vil ifølge analytikere være tilbøjelige til at arbejde mod den amerikanske dollar.



"Den umiddelbare reaktion er skuffelse over senatsplanen," siger valutastrateg Paresh Upadhyaya fra Amundi Pioneer Investment Management i Boston til Reuters.



Der er ellers store forventninger til en styrket dollar i markedet, idet futuresmarkedet viser det mindste antal dollarnegative positioner i mere end fire måneder, ifølge de seneste data fra Commodity Futures Trading Commission.



Euro koster fredag morgen 1,1645 dollar mod 1,1625 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,45 yen mod 113,70 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 132,10 yen på en euro fredag morgen mod 132,20 yen torsdag eftermiddag.



