Råvarer: Oliepriserne viger en anelse

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne giver sig en anelse fredag morgen, men det høje niveau er intakt, og analytikerne ser ingen ændringer i den tendens foreløbig.



De høje priser er opstået på baggrund af de løbende produktionsnedskæringer, der er ledet af Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, samt store producenter som Rusland, samt en stærk efterspørgsel, der har oversteget effekten af stigende amerikansk skiferproduktion.



Senest har signaler fra Opec-oliekartellet indikeret en forlængelse af produktionsloftet, når den nuværende aftale udløber til marts.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 63,80 dollar mod 64,20 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 57,05 dollar mod 57,45 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for guld er der fredag morgen kun sket små forskydninger.



En ounce guld står i 1286 dollar mod 1283 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobber fredag morgen handlet til 6802 dollar per ton mod 6801 dollar torsdag ved 17-tiden.



/ritzau/FINANS