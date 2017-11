Relateret indhold Artikler

Der er udsigt til et lille rentehop i den toneangivende danske tiårige statsrente i torsdagens handel. Renten i USA er kørt lidt op efter danske lukketid.



"Danske renter ser ud til at åbne en smule højere grundet de generelt positive inflationsoverraskelser ud af Kina i nat, men med de sidste timers vending i aktiemarkederne kan rentestigningerne hurtigt vendes til tilbagegang," vurderer chefstrateg i Nordea Philip Jagd i en kommentar.



Priserne i Kina steg i oktober 1,9 pct. mod ventet 1,8 pct.



Renten på den toneangivende amerikanske tiårige T-bond gik onsdag 2 basispoint frem til lige under 2,33 pct. i New York. Torsdag morgen fortsætter investorerne i Asien med at sende rente op.



Den tiårige T-bond handles i godt 2,34 pct. på markedet i Tokyo, hvilket er omkring 3 basispoint højere i forhold til ved dansk lukketid onsdag.



Onsdag endte den tiårige danske rente knapt 1 basispoint lavere i godt 0,40 pct.



Ugen er generelt nøgletalstynd, og det gælder også torsdag.



Fra USA kommer dog det ugentlige tal for amerikanere, der for første gang stillede sig op i arbejdsløshedskøen. Det ventes at vise 232.000 nytilmeldte ledige, hvilket er på niveau med ugen før, da det var 229.000.



Af noget mindre betydning kommer der også tal for engroslagrene i september. Det er en endelig opgørelse, der ventes at vise en stigning på 0,3 pct., som i den første opgørelse.



Inden disse tal kommer dr tal for handelsbalancen fra Europas største økonomi - den tyske. De lander kl. 8.00. Det er en opgørelse for september, og der ventes et fald i eksporten på 1,3 pct. og en stigning i importen på 0,3 pct. Samlet ses et overskud på handelsbalancen på 22,3 mia. euro mod 20,1 mia. euro i august.



/ritzau/FINANS