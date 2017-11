Aktier: Asiatiske markeder følger med Wall Street mod tinderne

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0,4 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite +0,03 China CSI 300 +0,05 Taiwan Taiex -0,7 Sydkoreas Kospi -0,3 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,05 Sydney ASX 200 +0,6

De asiatiske aktiemarkeder ligger generelt med fremgang torsdag morgen og følger dermed de amerikanske børser mod tinderne.På Wall Street lukkede alle tre store indeks onsdag i rekordhøje niveauer, og i Asien bliver der sat milepæle i form af højeste indeksniveau i 25 år i Japan og i mere end ti år i Hongkong.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod en stigning på 0,6 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et plus på 0,4 pct. Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 0,6 pct."Yen ligger lidt svagere (godt for japanske aktier, red.), men styrket lidt fra den seneste tids lavpunkter, så vi kan sige, at dagens stigninger og milepæle har mere at gøre med oversøiske markeder," udtaler økonom Ayako Sera fra Sumitomo Mitsui Trust til Reuters.Finanssektoren med banker, forsikring og lignende fører an i Japan med stigninger på mere end 2 pct., skriver Reuters, mens Nissan trækker ned efter en nedjustering onsdag fra bilgiganten.I Kina har en højere end ventet inflation understøttet økonomien, da en fremgang på 1,9 pct. i forbrugerpriserne - mod estimeret 1,8 pct. ifølge Bloomberg - ses som tegn på fortsat momentum i økonomien.Alligevel ligger de toneangivende Shanghai Composite- og CSI 300-indeks kun til stigninger på mindre end 0,1 pct.Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,6 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i minus med 0,7 pct., mens det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 0,3 pct. Indeksværdi kl. 6.00./ritzau/FINANS