Råvarer: Olien holder styrken trods overraskende lagertal

Oliepriserne holder sig i vejret torsdag morgen, selv om tal for de amerikanske olielagre onsdag viste en overraskende stigning i sidste uge, hvor økonomerne i vid udstrækning havde ventet fald i lagrene.



Det har givet udsving i priserne sidst på dagen onsdag, men torsdag morgen er priserne højere, end tilfældet var, da de danske handlere gik hjem onsdag.



Prisen for en tønde af den amerikanske referenceolie, WTI, er torsdag morgen 56,88 dollar mod 56,81 dollar ved dansk lukketid onsdag, mens en tønde Brent-olie torsdag morgen koster 63,60 dollar mod 63,27 dollar per tønde onsdag klokken 17.00.



Lagertallene fra USA viste en stigning på 2,2 mio. tønder i sidste uge, mens økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde ventet et fald på 2,2 mio. tønder. Dermed har lageropbygningen i sidste uge været noget større end ventet, hvilket ellers alt andet lige sænker efterspørgslen.



På markedet for ædelmetaller er guldprisen faktisk steget en smule trods gode takter på aktiemarkederne i USA onsdag og Asien torsdag morgen.



Guld koster torsdag 1284,30 dollar per troy ounce, mens prisen ved 17-tiden onsdag var 1283,76 dollar.



