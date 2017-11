Valuta: Lempelig centralbank svækker yen

Relateret indhold Artikler

Den japanske yen svækkes yderligere mod sine største modparter torsdag morgen, hvor aktierne i Japan også er i rigtig god form.



Samtidig er signalerne fra Bank of Japan, at centralbanken vil fortsætte sin lempelige pengepolitik i et godt stykke tid endnu, skriver Bloomberg News. I denne uge har Yukitoshi Funo, der er medlem af styrelsen hos Bank of Japan således udtalt, at det er vigtigt, at centralbanken holder fast i den lempelige kurs.



Torsdag morgen går der 113,86 yen per dollar mod 113,63 yen per dollar ved dansk lukketid onsdag. Over for euro er yen svækket til 131,89 yen per euro mod 131,65 yen tirsdag klokken 17.00 dansk tid.



På lidt længere sigt er det dog sandsynligt, at yen igen vil svækkes til under 113 per dollar, hvis man skæver til det øjeblikkelige rentespænd mellem de to lande.



"Mens styrken i aktiemarkedet støtter dollar over for yen, er der lidt mere rum for, at krydset kan falde under 113, baseret på den japansk-amerikanske renteforskel," siger Kazuki Yahagi fra Sumitomo Mitsui Trust Bank, til Bloomberg News.



I det tunge valutakryds mellem euro og dollar er euro torsdag styrket en smule, så der går 1,1595 dollar per euro mod 1,1585 dollar per euro ved dansk lukketid onsdag.



