Aktier: Asiatiske markeder på højeste niveau i årtier

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,6 Topix +1,0 Hongkongs Hang Seng +1,2 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +0,6 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI +0,9 Sydney ASX 200 +1,0

De asiatiske aktiemarkeder ligger på det højeste niveau i årtier tirsdag, hvor accelererende oliepriser presser markederne op i kølvandet af gårsdagens rekordrække på Wall Street.Det brede MSCI-indeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan ligger med en stigning på 0,8 pct. til det højeste niveau siden november 2007.Og i Tokyo sender investorerne det toneangivende Nikkei-indeks til en 26 års top.Nikkei 225-indekset stiger 1,6 pct., mens det bredere Topix-indeks viser et plus på 1,0 pct.På de kinesiske markeder er udviklingen næsten lige så positiv. Shanghai Composite og CSI 300-indekset markerer sig begge med stigninger på 0,6 pct., mens Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong øger 1,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på omkring 0,1-0,2 pct. tirsdag morgen. Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS