Valuta: Dollar sendt i defensiven af vigende renter

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar er presset lidt i baggrunden tirsdag morgen, hvor investorernes usikkerhed omkring mulighederne for en gennemførelse af præsident Trumps skattereform har givet anledning til vigende renter på de amerikanske statspapirer.



Samtidig tynger fredagens arbejdsmarkedsrapport fra de amerikanske myndigheder, idet de ventede lønstigninger - og dermed det forventede pres på inflationen i opadgående retning - totalt udeblev.



Og med en let skuffende jobskabelse, er uvisheden om, hvorvidt Federal Reserve vil holde fast i endnu en renteforhøjelse, når den pengepolitiske komite træder sammen i december, øget.



Der var ellers gode data for fabriksordrer og fra diverse aktivitetsindeks, men den fortsatte udeblivelse af ethvert tegn på inflation er "The Missing Link" i det økonomiske opsving og dermed også den brik, som mangler i Federal Reserves rente-puslespil.



"Dollar mangler støtte fra T-bondrenterne, der har været faldende på grund af usikkerhed over den amerikansk skattereform og forventninger om, at ethvert tiltag til inflationsstigning vil være yderst begrænset," siger senior valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



De politiske forhandlinger om skattenedsættelserne skal accelerere gevaldigt, hvis reformerne skal blive til noget i år.



"For at dollar kan opretholde styrken, skal en hurtig passage af skatteforslaget igennem inden Thanksgiving (23. november) for at lægge et et fundament under statsobligationerne," vurderer Junichi Ishikawa.



Indtil nu har tvivlen om republikanernes evne til at presse skattereformen igennem reduceret de lange T-bondrenter, da usikkerheden om en accelererende økonomisk vækst giver bekymringer for omfanget af den låntagning, der skal til for at finansiere reformen.



Euro koster tirsdag morgen 1,1615 dollar mod 1,1585 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 113,90 yen mod 114,10 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 132,30 yen på en euro tirsdag morgen mod 132,20 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS