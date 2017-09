Aktier: Pæne stigninger i Asien i slipstrømmen af USA-marked

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,0 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +1,0 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 +0,2

De asiatiske aktiemarkeder ligger med pæne stigninger torsdag morgen, hvor investorerne ligger i baghjul af Wall Street. Her steg de toneangivende indeks onsdag, efter at præsident Donald Trump overraskende indgik aftale med demokraterne om at udvide gældsloftet."Frygten i forbindelse med Nordkorea har lagt sig, og vi ser lidt lys for enden af tunnelen," siger chefstrateg Gavin Parry fra Parry International Trading i Hongkong til Reuters.Den bedre stemning sender de store japanske aktieindeks Nikkei 225-indekset og det bredere Topix-indeks op med henholdsvis 0,4 pct. og 0,5 pct.De kinesiske aktiemarkeder på fastlandet er mere forbeholdne. Shanghai Composite viger 0,1 pct., mens CSI 300-indekset stiger marginalt. Til gengæld ligger børsen i Hongkong med et plus i Hang Seng-indekset på 0,5 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med små fald på omkring 0,1 pct. torsdag morgen. Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS