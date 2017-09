Valuta: Øjnene rettes mod ECB og centralbankchef Mario Draghi

Relateret indhold Artikler

Valutamarkedet ligner en blandet landhandel torsdag morgen, hvor euro er i fokus forud for afslutningen af det pengepolitiske møde i Den Europæiske Centralbank, ECB, og yen bliver svækket af en vigende risikoaversion.



Den fælleseuropæiske valuta har mistet lidt af det tidligere stærke momentum, siden den to og et halvt år gamle top blev ramt i slutningen af sidste måned, da stigende forventninger, om at en stærkere euro ville kunne bremse ECB's planer om at reducere det løbende obligationsopkøbsprogram, indtog førersædet.



Dagens møde i Styrelsesrådet ventes ikke at munde ud i tiltag, idet kun 15 af 66 økonomer adspurgt af Reuters vurderer, at ECB annoncerer en reduktion af de månedlige aktivopkøb på nuværende tidspunkt.



For blot en måned siden var forventningen hos mere end halvdelen af respondenterne et tiltag fra ECB's side.



Dagens pressekonference vil dog zoome ind på ECB-chef Mario Draghis eventuelle bemærkninger om euros seneste styrkelse - bemærkninger som han udelod på centralbanksymposiet i Jackson Hole kort før månedsskiftet, og som efterfølgende blev katalysator for euros styrkelse til det seneste toppunkt over for dollar.



"Markedet forventer, at han (Draghi, red.) siger noget om det," pointerer salgschef Tareck Horchani fra Saxo Markets i Singapore ifølge Reuters.



Dermed er der ifølge Tareck Horchani lagt op til en styrkelse af euro, såfremt Mario Draghi ikke nævner den fælles valutas styrke.



Dollar har fået lidt medvind fra investorernes lettelse over den overraskende enighed mellem præsident Donald Trump og såvel demokrater og republikanere i Kongressen om en udskydelse af gældsloftet.



Men de fortsatte bekymringer over Nordkorea begrænser den amerikanske valutas muligheder i relation til japanske yen.



Trumps aftale med demokraterne i kongressen forlænger det amerikanske gældsloft frem til 15. december, hvilket potentielt forhindrer en misligholdelse af amerikansk statsgæld.



Euro koster torsdag morgen 1,1925 dollar mod 1,1940 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 109,10 yen mod 108,75 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 130,00 yen på en euro torsdag morgen mod 129,85 yen onsdag eftermiddag.



