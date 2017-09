Råvarer: Onsdagens olieprisstigning fastholdes

Råvaremarkederne viser fortsat høje priser på olie torsdag morgen trods høje lagerbeholdninger i USA. Ædelmetallerne viger en anelse, mens industrimetallerne stadig er på himmelflugt.



Den ugentlige olielagerstatistik fra American Petroleum Institute viste en stigning i råolielagrene på 2,8 mio. tønder i sidste uge, hvor analytikerne havde ventet en forøgelse på 4,0 mio. tønder.



Til gengæld faldt lagrene af benzin kun 2,5 mio. tønder, hvor der var ventet et fald på 5,0 mio. tønder, mens lagrene af destillater faldt med 0,6 mio. tønder mod et ventet fald på 3,1 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 54,10 dollar mod 54,00 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 49,10 dollar mod 49,05 dollar onsdag eftermiddag.



Guldprisen viger efter en faldende risikoaversion på de globale finansielle markeder.



En ounce guld står torsdag morgen i 1334 dollar mod 1340 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 6948 dollar per ton fra 6920 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS