Det amerikanske obligationsmarked var igen i sving tirsdag oven på mandagens fejring af labor day.



Og det forventelige rentefald i kølvandet af weekendens øgede geopolitiske uro med Nordkorea i centrum fik selskab af frygt for fornyede ødelæggelser fra endnu en orkan samt af kommentarer fra Federal Reserve, der advarede mod at forhøje renten i det nuværende lavinflationsmiljø.



Den toneangivende tiårige T-bond lukkede med en rente på 2,06 pct. i New York, hvilket var dagens laveste niveau.



Slutniveauet var 6 basispoint lavere i forhold til ved handlens afslutning fredag.



Onsdag morgen tager de asiatiske investorer rentefaldet op til revision. Den tiårige amerikanske T-bond handles med en rente på 2,07 pct. på markedet i Tokyo.



Det er 2 basispoint mindre, end da de danske handlere gik hjem tirsdag eftermiddag.



Flugten mod sikkerhed oven på weekendens nordkoreanske atomprøvesprængning fik følgeskab af fornyet frygt for orkanen Irma, der synes endnu kraftigere end Harvey, der har skabt massive ødelæggelser i Texas og Louisiana.



"Det er bestemt Nordkorea. Og det er til dels Irma. Du kan se frem mod endnu et muligt anslag mod den amerikanske økonomi," siger strateg Karl Haeling fra Landesbank Baden-Württemberg i New York til Reuters.



Irma, der er klassificeret som en kategori fem orkan, kan nå det sydlige USA i weekenden.



Det allerede bløde rentemiljø fik yderligere et skub af Federal Reserves pengepolitiske medlem Lael Brainard, der sagde, at centralbanken bør være forsigtig med at hæve renten yderligere, da inflationen har sat sig fast under forbundsbankens mål på 2 pct.



Ugens data



Indeværende uge er svag på nøgletalsfronten i USA.



Tirsdagens nøgletal viste et fald i ordreindgangen på varige forbrugsgoder på 6,8 pct. på månedsbasis i juli, hvor økonomerne havde regnet med et drop på 2,9 pct.



Og fabriksordrerne faldt som ventet 3,3 pct.



Onsdag kommer handelsbalance, flere PMI- og ISM-data for servicesektoren samt Federal Reserves månedlige økonomiske barometer, Beige Book, og torsdag byder på de ugentlige tal for nytilmeldte ledige.



Samtidig vil handlerne skæve mod beslutningerne på Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske møde, der også løber af stablen torsdag.



Fredag rundes ugen af med tal for engroslagre.



