Aktier: Trusler fra Nordkorea tynger hele regionen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix -0,0 Hongkongs Hang Seng -1,0 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex -0,5 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 -0,4

De asiatiske aktiemarkeder ligger fortsat under for truslerne fra Nordkorea om nye "gavepakker" til USA. Truslen er blevet fremsat af en nordkoreansk topdiplomat.Det brede MSCI-aktieindeks for Asien-Stillehavsregionen uden for Japan falder 0,7 pct."Risiciene, der stammer fra den koreanske halvø, har stor indflydelse især i Østasien, men efter nogle få dage begynder virkningerne at falme i de andre regioner som i de nye markeder," siger senior markedsøkonom Kota Hirayama fra SMBC Nikko Securities i Tokyo til Reuters.Bekymringerne omkring udvikling i Nordkorea har vejet tungt på aktiekurserne globalt med kraftige fald i de amerikanske aktier på den første handelsdag efter den lange weekend tirsdag.Samtidig betyder risikoaversionen en styrkelse af yen mod dollar, hvilket er en yderligere hæmsko for de japanske aktier."Der er forventninger om, at Bank of Japan vil købe børsnoterede papirer, når markedet falder, men salget fra udlandet er så stort, at det opvejer centralbankens markedsstøtte," siger senior investeringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Reuters.Balancen afspejles i de store japanske aktieindeks, hvor Nikkei 225-indekset ligger med fald på 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks klarer frisag med et rundt nul.De kinesiske aktiemarkeder på fastlandet er generelt negative. Shanghai Composite viger 0,3 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,4 pct., mens børsen i Hongkong ligger med et minus i Hang Seng-indekset på 1,0 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,6 pct., og Singapores Strait Times viger 0,7 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks dropper 0,4 pct., hvilket også er dagens tab i Sydneys ASX 200-indeks.De amerikanske aktiefutures ligger med små fald på under 0,1 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Olieforsyninger og risikoaversion styrer prisudvikling LÆS OGSÅ: Valuta: Yen og schweizerfranc er investorfavoritter Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS