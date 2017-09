Råvarer: Olieforsyninger og risikoaversion styrer prisudvikling

På råvaremarkedet fokuserer investorerne onsdag morgen på de amerikanske olieforsyninger, mens den stigende risikoaversion spiller ind på guldprisen.



Råoliepriserne skrider en anelse onsdag morgen efter tirsdagens markant stigninger, der var baseret på øget efterspørgsel i forlængelse af den gradvise genstart af raffinaderierne i Den Mexicanske Golf oven på orkanen Harvey.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 53,15 dollar mod 53,55 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles onsdag morgen i 48,55 dollar mod 48,90 dollar tirsdag eftermiddag.



Guldmarkedet er påvirket af investorernes manglende lyst til risiko samt af det verserende fald i de amerikanske renter.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1339 dollar mod 1337 dollar per ounce tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller falder prisen på et ton kobber onsdag morgen til 6918 dollar fra 6940 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS