Valuta: Yen og schweizerfranc er investorfavoritter

Der er bud efter såvel yen som schweizerfranc onsdag morgen, hvor spændingerne mellem USA og Nordkorea igen tager overskrifter.



Det skyldes kommentarer fra en nordkoreansk topdiplomat, der har advaret om, at styret i Pyongyang er klar til at sende "flere gavepakker" til USA.



Advarslen kommer samtidig med, at verdens stormagter kæmper for at finde et passende svar på Nordkoreas atomprøvesprængninger.



Såvel yen som schweizerfranc er styrket i denne uge, da de geopolitiske spændinger har spredt sig, efter at Nordkorea gennemførte en kraftig prøvesprængning søndag, hvilket har dæmpet investorernes lyst til risikable aktiver, og i stedet har sendt dem på flugt mod de traditionelt sikre ly som yen, franc, guld og amerikanske T-bonds.



Og mens dollar skubbes i baggrunden, får de i forvejen bløde T-bondrenter yderligere et skub i nedadgående retning af Federal Reserves permanente stemmeberettigede medlem af forbundsbankens pengepolitiske udvalg, Lael Brainard.



Lael Brainard pointerede tirsdag, at inflationen er "meget langt " fra Federal Reserves mål, og at banken derfor bør være forsigtig med at hæve de amerikanske renter.



Lael Brainards kommentarer har ifølge analytikere øget den allerede verserende tvivl om sandsynligheden for endnu en renteforhøjelse i år.



"Vi ved alle, at hun er stærkt (rentestramnings, red.) tilbageholdende, men hendes kommentarer var temmelig eksplicitte med hensyn til inflationen. Hun prøvede ikke at moderere sit ordvalg," siger handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore til Reuters.



Dollar koster onsdag morgen 0,9545 schweizerfranc og 108,65 yen mod 0,9575 schweizerfranc og 108,90 yen tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1910 dollar mod 1,1915 dollar tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,40 yen på en euro onsdag morgen mod 129,75 yen tirsdag eftermiddag, og der går 1,1370 schweizerfranc på en euro mod 1,1410 schweizerfranc tirsdag.



/ritzau/FINANS