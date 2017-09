Aktier: Nordkorea præger asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi -0,3 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger uden ensartet retning tirsdag, men de kinesiske fastlandsaktier holder dampen oppe, mens Nordkorea igen er investorernes primære kilde til bekymring.Det brede MSCI-aktieindeks for Asien-Stillehavsregionen uden for Japan stiger 0,1 pct.FN's Sikkerhedsråd holdt mandag hastemøde, og den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, sagde, at den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, "tigger og beder om krig".- Retorikken omkring Nordkorea er gået et eller måske to gear op. Markedet er ikke så panisk, som man måske ville forvente på den baggrund, selvom retningen er, som man ville forvente, pointerer strateg Rob Carnell fra ING i et notat ifølge AP.Det forlyder ifølge strategen, at Japan planlægger at evakuere japanske borgere fra Sydkorea, hvis militær indgriben fra USA forekommer sandsynlig. Så markedet vil holde skarpt øje med flyafgange fra Seoul til Tokyo, der kan give første indikation om, at et amerikansk angreb er forestående."Det er langt fra klart, om diplomati kan løse det her problem, for det er mislykkedes de sidste 25 år. Men USA ser heller ikke ud til at være klar til en militær indgriben. Så vi vil sandsynligvis fortsætte dødvandet, som vil lægge en dæmper på aktiekurserne," vurderer investeringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley over for Reuters.De store japanske aktieindeks, Nikkei 225-indekset og det bredere Topix-indeks, ligger med fald på omkring 0,6 pct.De kinesiske aktiemarkeder på fastlandet er positive. Shanghai Composite stiger 0,2 pct., og CSI 300-indekset øger 0,4 pct., mens børsen i Hongkong ligger med et plus i Hang Seng-indekset på 0,2 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,2 pct., og Singapores Strait Times Stiger 0,3 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks dropper 0,3 pct., og Sydneys ASX 200-indeks slutter dagen med et tab på 0,1 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,3 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Nordkoreansk uro holder yen og franc oppe LÆS OGSÅ: Råvarer: Stabile oliepriser mens guld fortsat ligger højt Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS