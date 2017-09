Valuta: Nordkoreansk uro holder yen og franc oppe

Relateret indhold Artikler

Der er fortsat efterspørgsel efter de traditionelt sikre valutaer tirsdag morgen, hvor weekendens nordkoreanske brintbombetest fortsat afholder en del investorer fra at kaste sig over risikobehæftede aktier.



Det har styrket de sikre havne som yen og schweizerfranc, mens guldprisen holdes oppe på det i forvejen høje niveau.



"Markedet ser ud til at indregner Nordkoreas brintbombetest. Nervøsiteten for, at Nordkorea udfører endnu en missiltest, begrænser enhver dollar-styrkelse, men markedet er i det mindste mentalt forberedt på det," siger senior valutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Ifølge sydkoreanske forlydender er der stadig tegn på, at Nordkorea planlægger at affyre flere ballistiske missiler inden lørdag.



USA's præsident, Donald Trump, og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-In, er blevet enige om, at maksimere presset på Nordkorea med alle til rådighed værende midler.



Uroen sender renten på den toneangivende amerikanske T-bond ned til 2,13 pct. på markedet i Tokyo. Det er tæt på det laveste niveau, siden Donald Trump blev valgt til præsident i november sidste år.



Og mens schweizerfranc og yen fortsat efterspørges, er investorerne afventende over for Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske møde, der afsluttes torsdag.



Her imødeses kommentarer om en reduktion af bankens opkøbsprogram.



Ifølge nye data købte ECB færre tyske obligationer i august end i nogen måned siden starten af stimulusprogrammet, hvilket tyder på tilbageholdenhed for at undgå at støvsuge markedet fuldstændigt.



Dollar koster tirsdag morgen 0,9560 schweizerfranc mod 0,9565 schweizerfranc mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1905 dollar mod 1,1915 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 109,35 yen mod 109,50 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 130,20 yen på en euro tirsdag morgen mod 130,45 yen mandag eftermiddag og 1,1380 schweizerfranc på en euro tirsdag morgen mod 1,1395 schweizerfranc mandag eftermiddag.



