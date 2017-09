Råvarer: Stabile oliepriser mens guld fortsat ligger højt

Oliepriserne presses op af vejrlig og forsyningsforstyrrelser tirsdag morgen.



På oliemarkedet er priserne let vigende, idet effekten af oversvømmelser og raffinaderiskader i det amerikanske centrum for olieindustrien i Texas forårsaget af den tropiske storm Harvey afbalanceres af en forventet aftagende efterspørgsel.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 52,15 dollar mod 52,75 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 47,40 dollar mod 47,55 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet fortsætter den øgede efterspørgsel i kølvandet af weekendens nordkoreansk brintbombetest, hvilket ifølge forsvarsminister, Jim Matti, har fået præsident Donald Trump til blandt andet at bede om en briefing om alle tilgængelige militære muligheder.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1337 dollar mod 1335 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6976 dollar mod 6954 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS