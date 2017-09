Relateret indhold Artikler

De amerikanske obligationsrenter lettede sig fra det laveste niveau i fire måneder fredag, hvor stærke produktionsdata øgede fornemmelsen af, at den økonomiske vækst er solid, selv om jobrapporten for august var svagere end forventet.



Den toneangivende tiårige T-bond lukkede med en rente på 2,16 pct. i New York efter at have snuset til 2,10 pct. i løbet af dagen.



Slutniveauet var 4 basispoint højere i forhold til ved handlens afslutning torsdag, men 1 basispoint lavere end en uge tidligere. Det er samtidig knap 1 basispoint højere, end da de danske handlere lukkede bøgerne fredag eftermiddag.



Mandag morgen handles de amerikanske T-bonds ikke på markedet i Tokyo, da det amerikanske marked er lukket for Labor Day.



Svag rapport men stærke forventningsdata



Fredagens helt essentielle nøgletal for obligationsinvestorerne var den månedlige arbejdsmarkedsrapport, der viste en skuffende jobskabelse på 156.000 job på det amerikanske arbejdsmarked uden for landbruget i august.



Økonomerne havde ventet 180.000 nye job.



Samtidig steg arbejdsløsheden til 4,4 pct. fra 4,3 pct., der ellers også var analytikernes bud.



Og helt centralt var en uændret stigningstakt i de gennemsnitlige timelønninger på 2,5 pct. på årsbasis, hvor økonomerne havde spået en fremgang på 2,6 pct.



Dermed er der fortsat intet pres fra lønstigningerne, som ellers er en af Federal Reserves inflationsskabende håb.



"Det er bare positive data, der dropper ud af, hvad der næppe kan betegnes som en stor beskæftigelsesrapport, men heller ikke noget, man skal bekymre sig om," siger økonom Thomas Simons fra Jefferies i New York til Reuters.



Renten dykkede helt ned i nærheden af 2,10 pct. i umiddelbar forlængelse af rapporten.



Dagens andre økonomiske data fra industrien viste en stigning i ISM's data til 58,8 fra 56,3 og konsensus på 56,5, og de tilsvarende data fra Markit Economics viste positive træk med en stigning til 52,8 mod økonomernes estimat på 52,5, der også var niveauet i den foreløbige opgørelse.



Det sendte renten mod en top på 2,17 pct., idet dagens skuffende anlægsinvesteringer med et fald på 0,6 pct. i modsætning til den ventede stigning i samme størrelsesorden, blev ignoreret.



Ugens data



Indeværende uge er anderledes svag på nøgletalsfronten. Mandag er de finansielle markeder i USA lukket, og tirsdag byder på sekundære data som endelige PMI-data, fabriksordrer og ordreindgang af varige goder.



Onsdag kommer handelsbalance, flere PMI- og ISM-data for servicesektoren samt Federal Reserves månedslige økonomiske barometer, Beige Book, og torsdag byder på de ugentlige tal for nytilmeldte ledige.



Fredag rundes ugen af med engroslagre.



/ritzau/FINANS