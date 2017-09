Aktier: Investorer ser fald i Asien som god købsmulighed

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,0 Topix -1,1 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi -0,9 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,6 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktiemarkeder falder mandag, efter at Nordkorea i weekenden udførte sin hidtil kraftigste atomvåbentest. Kursfaldene bliver til dels begrænset af en svag volumen, idet dagens amerikanske helligdag holder mange markedsdeltagere på sidelinjen.Det brede MSCI-aktieindeks for Asien-Stillehavsregionen uden for Japan falder 0,3 pct., mens de japanske aktier dykker mere på grund af en negativ valutaeffekt.Den indledende effekt er aftaget en del i formiddagens løb i Tokyo."Markedet forventer ikke, at atomvåbentesten fører til en umiddelbar militær konfrontation. Investorerne har lært, at markederne tager Nordkoreas handlinger mere roligt," siger chefstrateg Takashi Hiroki fra Monex Securities i Tokyo til Reuters.Dagens indledende dyk blev hurtigt halveret, idet nogle investorer betragter kursfald som en god mulighed for opkøb.I Tokyo falder de store elektronikproducenter og finanssegmentet.Panasonic bakker 1,2 pct., og Hitachi dropper 1,8 pct., mens Mitsubishi UFJ viger 0,9 pct., og Sumitomo Mitsui Financial dykker 0,8 pct.Det store japanske aktieindeks Nikkei 225-indekset falder 1,0 pct., og det bredere Topix-indeks dykker omkring 1,1 pct.De kinesiske aktiemarkeder på fastlandet er let positive. Shanghai Composite stiger 0,1 pct., og også CSI 300-indekset øger 0,1 pct., mens børsen i Hongkong til gengæld ligger med et minus i Hang Seng-indekset på 0,5 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et fald på 0,2 pct., Sydkoreas Kospi-indeks dropper 0,9 pct., og Singapores Strait Times viger 0,6 pct.Sydneys ASX 200-indeks slutter dagen med et tab på 0,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,3-0,5 pct. mandag morgen. Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS