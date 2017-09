Valuta: Yen og franc efterspurgte efter nordkoreansk sprængning

Relateret indhold Artikler

Der er bud efter schweizerfranc og især japanske yen mandag morgen, hvor nervøsiteten omkring udviklingen i Nordkorea igen har sat investorerne i gang med at søge efter sikre havne.



Det er weekendens formodede nordkoreanske brintbombetest, der får nerverne uden på trøjen hos finansmarkedernes deltagere, mens udviklingen og kommentarerne fra Washington evalueres nøje.



Bombetesten, som styret i Pyongyang oplyser er en brintbombe og betegner som en "perfekt succes," er blevet mødt med advarsler fra USA's forsvarsminister, Jim Mattis, der ifølge nyhedsbureauet AP siger, at trusler mod USA eller landets allierede "vil blive mødt med en massiv militær reaktion".



Jim Mattis understregede samtidig, at USA er i stand til at forsvare sig selv og Sydkorea samt Japan mod ethvert angreb.



Så langt tror markedet dog ikke, at parterne vil gå, idet den indledende kursreaktion er blevet noget reduceret i dagens handel i Asien.



"Det indikerer, at markedsdeltagerne ikke forventer nogen langvarig markedsuro efter Nordkoreas kernetest," siger valutastrateg Steven Dooley fra Western Union Business Solutions i Melbourne til Reuters.



Markedsdeltagerne betragter det snarere som et forsøg fra Nordkorea på at opnå en forhandlingsfordel.



"Det er typisk sådan, det er foregået tidligere. De øger deres retorik, og øger deres krigeriske indstilling for at få en forhandlingsfordel, siger Steven Dooley og peger på, at markedet ville reagere med en anderledes skarp bevægelse, hvis det var opfattelsen, at det ville føre til militær konflikt."



Japan er verdens største netto kreditornation, og i tider med usikkerhed trækker de japanske investorer typisk de udenlandske investeringer hjem.



Også schweizerfranc og guld udgør typisk finansmarkedernes ly mod politisk og økonomisk uro.



Dollar koster mandag morgen 0,9605 schweizerfranc og 109,80 yen mod 0,9620 schweizerfranc og 110,25 yen fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1885 dollar mod 1,1880 dollar fredag eftermiddag.



Dermed går der 130,50 yen på en euro mandag morgen mod 131,00 yen fredag eftermiddag, og der går 1,1415 schweizerfranc på en euro mandag morgen mod 1,1430 schweizerfranc fredag eftermiddag.



