Råvarer: Nordkoreansk brintbombe-test sender guldprisen op

Der er prisstabilitet på oliemarkedet mandag morgen, mens guldpriserne stiger markant grundet weekendens nordkoreanske brintbombe-test.



Oliemarkedet handler sidelæns tidligt mandag, hvor efterdønningerne fra orkanen Harvey blandes med frygt for eskalering af spændingerne mellem USA og Nordkorea.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 52,45 dollar mod 52,70 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 47,45 dollar mod 47,30 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet presser flugten mod sikkerhed i kølvandet på weekendens nordkoreanske brintbombe-test priserne op. Testen har givet anledning til trusler om et "massivt" militært svar, hvis USA eller dets allierede er truet.



Mandag morgen koster en ounce guld 1333 dollar mod 1322 dollar per ounce fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6937 dollar mod 6876 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS