Aktier: Blandet udvikling med fald i Tokyo

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite -0,0 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger med en blandet udvikling torsdag morgen.Det brede MSCI-aktieindeks for Asien-Stillehavsregionen uden for Japan stiger 0,2 pct. i modsætning til de japanske aktier, der sendes ned tæt på det laveste punkt i 100 dage."Præsident Trumps trussel om at lukke den amerikanske regering ned, medmindre Kongressen er enig i at finansiere bygningen af en mur ved den mexicanske grænse, rystede investorerne natten over.""Fraværende makrodata og rolige valutamarkeder indikerer, at virksomhedernes resultat igen vil dominere handlen," vurderer markedschef Michael McCarthy fra CMC Markets i Sydney ifølge AP.De japanske aktier følger signalerne fra Wall Streets udvikling, mens de japanske stålproducenter dykker efter rapporter om, at Toyota forsøger at få reduceret prisen på stål til komponentproducenterne.Nikkei 225-indekset ligger med et minus på 0,2 pct., og også det bredere Topix-indeks viger 0,2 pct.De kinesiske aktiemarkeder på fastlandet er også negative. Shanghai Composite falder marginalt, mens CSI 300-indekset dropper 0,1 pct.Børsen i Hongkong er igen åben oven på onsdagens hærgende tyfon. Hang Seng-indekset indhenter onsdagens marked med en stigning på 0,5 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med marginale udsving tæt på nul torsdag morgen.