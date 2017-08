Råvarer: Lagerstatistik og politisk uro bag prisudsving

Råvaremarkederne viser stigende priser på olie torsdag morgen, mens ædelmetaller viger en smule, og industrimetaller fortsat er på himmelflugt.



Den ugentlige olielagerstatistik fra det amerikanske energiministerium, der blev offentliggjort onsdag eftermiddag, har lagt en bund under markedet og sat en stopper for umiddelbare prisfald.



Lagrene af råolie faldt med 3,5 mio. tønder i den forgangne uge ifølge opgørelsen. Det var, som økonomerne havde ventet, idet deres bud lød på et dyk på 3,3 mio. tønder ifølge Bloomberg News.



Lagrene af benzin faldt 1,25 mio. tønder mod de ventede 1,2 mio. tønder, mens lagrene destillater ikke viste de store udsving.



Med den faldende amerikanske produktion synes bestræbelser på at øge priserne fra Opec gennem reduktion af overfloden at have større muligheder for succes.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 52,55 dollar mod 52,20 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 48,35 dollar mod 47,95 dollar onsdag eftermiddag.



Guldprisen støttes af den amerikanske politiske uro, der har sendt investorerne på flugt fra risiko-aktiver.



En ounce guld står torsdag morgen i 1287 dollar mod 1289 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 6604 dollar per ton fra 6557 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS