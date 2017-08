Renterne ventes onsdag at åbne stort set uændret fra tirsdagens lukkeniveau, på en dag hvor der kommer flere nøgletal heriblandt foreløbige PMI-tal, som tager temperaturen på forretningsverdenen, for Eurozonen og USA.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne stort set uændret op. Ser vi et nyt fald i forbrugernes humør i august i eurozonen, vil det blive taget lidt ilde op," skriver Sydbank i en kommentar.



Onsdag morgen handles den tiårige amerikanske T-bond med en rente på 2,21 pct. på markedet i Tokyo, hvilket er det samme som tirsdagens lukkeniveau på børsen i New York. Det er 1 basispoint højere, end da de danske handlere lukkede bøgerne tirsdag eftermiddag.



Det sker, efter en tirsdag hvor stærke aktiemarkeder reducerede lysten til investere i amerikanske statsgæld. Renten lukkede med en lille stigning, som var 3 basispoint højere end ved handlens afslutning mandag.



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation endte tirsdag uændret i 0,52 pct., efter den forud for de tyske nøgletal om formiddagen havde ligget i knapt 0,54 pct.



Fra morgenstunden kom der detailsalgstal fra Danmark, og de skuffede med et fald i juli på 0,1 pct. i forhold til måneden før. Ifølge et estimat fra Bloomberg News havde økonomerne i gennemsnit ventet en stigning på 0,2 pct.



Onsdagens nøgletal byder på foreløbige PMI-tal fra august fra både Eurozonen og USA, salg af nye boliger i USA fra juli og foreløbige tal for forbrugertillid i Eurozonen i august.



Først kommer dog tal for forbrugertillid i Danmark fra august, der ifølge Bloomberg News forventes at lande på 9,5 mod tidligere 10,5, og PMI-tal fra Tyskland.



Derudover holder chefen for den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, tale i Lindua, inden han sidste på ugen skal tale ved den årlige centralbankkonference i Jackson Hole, Wyoming, mens Robert S. Kaplan, chef for Federal Reserve i Dallas, holder tale i Texas.



/ritzau/FINANS