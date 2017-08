Valuta: Investorer solidt på sidelinjen trods Trump-trusler

Relateret indhold Artikler

Der bliver trådt vande på valutamarkedet onsdag morgen, hvor mange investorer holder sig på sidelinjen inden Federal Reserves centralbanksymposium i Jackson Hole løber af stablen torsdag og fredag.



Eneste lille bølgeskvulp er en kommentar fra USA's præsident, Donald Trump, der ifølge internationale nyhedsbureauer i en tale i den amerikanske delstat Arizona onsdag morgen understreger, at muren mod Mexico vil blive bygget, om han så skal "lukke regeringen ned" for at få den nødvendige finansiering på plads.



Det gav umiddelbart anledning til en lille styrkelse af yen, et mindre fald i den amerikanske rente og et drop i de amerikanske aktiefutures.



Men valutamarkedet fandt hurtigt tilbage til udgangspunktet, da Trumps udtalelser i stigende grad bliver modtaget med et skuldertræk blandt de internationale investorer.



Fraværet af nye indikationer fra økonomisk hold i de store økonomier giver markedsdeltagerne anledning til at forholde sig i ro på sidelinjen.



"Investorerne er begyndt at reducere deres dollarpositioner med sigte på dollarsvækkelse inden Jackson Hole," siger markedschef Heng Koon How fra United Overseas Bank i Singapore til Reuters.



Den sidelæns handel vurderes at ville fortsætte, indtil der eventuelt kommer nyt fra Jackson Hole-symposiet. Såvel den amerikanske som den europæiske centralbankchef - Federal Reserves Janet Yellen og ECB's Mario Draghi - taler på mødet fredag.



Ingen af de to bankchefer forventes at annoncere nye pengepolitiske tiltag, men kommentarer kan altid vendes og drejes, hvilket også vil blive tilfældet denne gang.



Euro koster onsdag morgen 1,1760 dollar mod 1,1770 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 109,50 yen mod 109,45 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,85 yen på en euro onsdag morgen mod 129,50 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS