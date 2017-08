De tyske investorers syn på økonomien er i fokus på obligationsmarkedet i Europa tirsdag, hvor der ellers er udsigt til en relativt afdæmpet dag.



Det tyske tillidsindeks fra ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt institutionelle investorer og økonomer, og det ventes at vise fortsatte fald i august-målingen.



"Humøret hos de tyske investorer har vist mindre fald i to måneder i træk. Udviklingen er ikke ligetil at forklare. Det går nemlig rigtigt godt med den tyske økonomi. Arbejdsløsheden er faldende, og den økonomiske vækst er relativ høj," skriver Sydbank i en kommentar tirsdag morgen.



"En forklaring på de små fald i humøret hos de tyske investorer kan være, at investorerne er bange for, at der snart vil komme pengepolitiske opstramninger i eurozonen. En anden forklaring kan være, at euroen er blevet styrket meget i år, og det kan ramme eksporten fra eurozonen negativt," supplerer bankens økonomer.



Et udvalg af økonomer tror på et fald i forventningsindekset til 15,0 i august fra 17,5 i juli, men går det endnu værre end som så, vil det presse renterne i Europa og svække euroen, forudser Sydbank.



Inden da er der forventet et relativt afventende marked, da der ikke er kommet mange større impulser natten over.



Den tiårige amerikanske rente handles i 2,19 pct., hvilket er kun marginalt højere end ved dansk lukketid mandag.



Her stod den danske tiårige rente, målt på papiret med udløb i november 2027, i 0,52 pct. efter at stigende renter i morgentimerne senere blev neutraliseret.



Resten af ugen vil investorerne i øvrigt holde øje med konferencen i Jackson Hole i USA, hvor taler fra centralbankcheferne Janet Yellen og Mario Draghi ventes med spænding.



/ritzau/FINANS