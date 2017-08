Aktier: Asiatiske investorer i det positive hjørne

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix +0,2 Hongkongs Hang Seng +1,0 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktieinvestorer er i det positive hjørne tirsdag morgen, hvor så godt som samtlige aktieindeks ligger med stigninger af varierende størrelse.Mandagens positive afslutning på Wall Street sætter sine spor, mens mange investorer fortsat er tilbageholdende på grund af den forestående centralbankkonference i Jackson Hole i Wyoming.Mødet vil byde på indlæg fra Federal Reserves topchef, Janet Yellen, samt hendes chefkollega fra Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, der vil måske give indikationer om villigheden til at lægge en periode med usædvanligt lave renter og aggressive stimulus bag sig."Markedet er bekymret over meldingerne fra Jackson Hole-mødet, selv om der sandsynligvis ikke bliver tale om overraskelser fra hverken ECB's Draghi eller fra Janet Yellen," siger chefstrateg Toshihiko Matsuno fra SMBC Friend Securities til Bloomberg News.I Tokyo er stigningerne begrænset af udviklingen i yen-kursen. Handlere vurderer, at det japanske marked sandsynligvis vil forblive tyndt og retningsløst hele dagen."Der vil ikke være nogen specifik retning på det japanske marked i dag, da pausen i faldene på de amerikanske aktier er en positiv faktor, mens en styrket yen vil tynge markedet," vurderer Okasan Online Securities i en kommentar ifølge Reuters.Nikkei 225-indekset ligger med et plus på 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks falder 0,1 pct.De kinesiske aktiemarkeder på fastlandet er mere positive. Shanghai Composite stiger 0,2 pct. og CSI 300-indekset øger 0,4 pct., mens Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong handles med et plus på 1,0 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med plus på 0,6 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,4 pct., mens Singapores Strait Times stiger 0,7 pct., og Sydneys ASX indeks lukker med en gevinst på 0,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,2-0,4 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Oliepriser svinger fortsat inden for tætte grænser LÆS OGSÅ: Valuta: Yen svækkes inden møde i Jackson Hole Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS