Råvarer: Oliepriser svinger fortsat inden for tætte grænser

Oliepriserne forsætter med at svinge i et snævert interval, og tirsdag morgen bliver mandagens prisstigning afløst af prisfald.



De amerikanske råolielagre er faldet konsekvent de seneste uger, og hvis faldet opretholdes, kan der formes en mere stabil situation - især i betragtning af de løbende forsyningsrestriktioner fra Opec og Rusland.



Det vurderer markedsanalytikere i kølvandet af fredagens vigende data for mængden af rigge, der borer efter ny olie.



Investorerne ser frem mod ugens lageropgørelser og effekten af oliekartellet Opecs forsøg på at reducere det globale råolieoverskud gennem produktionsnedskæringer.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 51,70 dollar mod 51,95 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 47,50 dollar mod 47,95 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet svinger priserne i takt med den globale risikolyst, dollarkursen og renteniveauet.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1289 dollar mod 1293 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6564 dollar mod 6577 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS