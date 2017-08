Valuta: Yen svækkes inden møde i Jackson Hole

Relateret indhold Artikler

Japanske yen svækkes på de internationale valutamarkeder tirsdag morgen, hvor mange markedsdeltagere vælger at holde sig i baggrunden inden den årlige centralbankkonference i Jackson Hole i Wyoming, senere på ugen.



Konferencen indledes torsdag og løber frem til weekenden, og investorernes fokus er først og fremmest på talerne fra Federal Reserves topchef, Janet Yellen, og Den Europæiske Centralbanks tilsvarende, Mario Draghi.



Især Mario Draghi, der også taler ved en begivenhed i Tyskland onsdag, vil tiltrække interesse, da analytikerne spejder efter indikationer af, at ECB begynder at neddrosle bankens obligationsopkøb.



Janet Yellens tale fredag vil fokusere på finansiel stabilitet, og der er ikke den store sandsynlighed for indikationer om Federal Reserves balanceplaner. Alligevel er analytikerne på tæerne.



"Hvis Yellens tale øger markedsforventningerne om, at Federal Reserve vil hæve renten i december, kan det være muligt for investorer at afvikle positioner rettet mod dollarsvækkelse og give den amerikanske valuta lidt støtte," siger handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore til Reuters.



Den vedvarende tvivl om udsigterne til endnu en renteforhøjelse i år på et tidspunkt med afdæmpet amerikansk inflation har gennem noget tid tynget dollar.



"Det kunne være en platform for den amerikanske dollar," siger Stephen Innes om Jackson Hole-konferencen.



Euro koster tirsdag morgen 1,1805 dollar mod 1,1820 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 109,25 yen mod 108,65 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 128,95 yen på en euro tirsdag morgen mod 128,40 yen mandag eftermiddag.



