Råvarer: Olieprisstigning efter fald i antallet af aktive rigge

Der er prisstigninger på oliemarkedet mandag morgen.



Oliemarkedet har ellers været noget tilbageholdende på grund af den stigende amerikanske produktion, der er steget til over 9,5 mio. tønder pr. dag, hvilket er den højeste produktion siden juli 2015.



Men produktionen kan snart gå den anden vej, da energiselskaberne reducere antallet af aktive rigge, ifølge de ugentlige data fra olieservicevirksomheden Baker Hughes.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 52,70 dollar mod 50,95 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 48,55 dollar mod 46,90 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet holder lave amerikanske renter markedet oppe.



Mandag morgen koster en ounce guld 1285 dollar mod 1296 dollar per ounce fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6498 dollar mod 6455 dollar fredag eftermiddag.



