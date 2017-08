Aktier: Spredt fægtning i Asien med små udsving tæt på nul

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,4 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex +0,0 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,0 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktieinvestorer viser en høj grad af spredt fægtning mandag morgen, hvor Tokyo-børsen falder en smule, mens et stort overtal af de øvrige aktiemarkeder ligger med marginale udsving tæt på nulpunktet.Mange investorer er tilbageholdende på grund af den kommende militærøvelse med deltagelse af sydkoreanske og amerikanske styrker.Samtidig vægter torsdagens og fredagens centralbankkonference i Jackson Hole i Wyoming."Der er hele tiden noget, som bekymrer markedet. Investorerne er risikoaverse på grund af de forskellige risici fra USA. Markedet forbliver volatilt, da USA og Sydkorea vil gå videre med fælles militærøvelser i denne uge," siger analytiker Hikaru Sato fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.Aktierne i Tokyo viger trods en svækket yen. Spilproducenten Nintendo falder 0,8 pct., mens Sony dykker 1,3 pct. Også bankerne ligger lavere anført af Mitsubishi UFJ, der taber 1,3 pct. og Sumitomo Mitsui Financial, der dropper 0,8 pct.Nikkei 225-indekset ligger med et minus på 0,4 pct., mens det bredere Topix-indeks falder 0,1 pct.De kinesiske aktiemarkeder på fastlandet er positive. Shanghai Composite stiger 0,2 pct. og CSI 300-indekset øger 0,3 pct., mens Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong handles med et plus på 0,5 pct.Blandt de øvrige markeder er udsvingene endog meget små undtagen i Sydney, hvor ASX-indekset falder 0,6 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på omkring 0,1 pct. mandag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Yen svækkes mod er urokkelige euro og dollar LÆS OGSÅ: Råvarer: Olieprisstigning efter fald i antallet af aktive rigge Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS