Valuta: Yen svækkes mod er urokkelige euro og dollar

Der er fortsat tilbageløb af japanske yen mandag morgen, hvor såvel dollar som euro er stabile, mens den japanske valuta svækkes.



Bølgegangen fra sidste uges uro i og omkring Det Hvide Hus har lagt sig, og investorerne ser i stedet frem mod Federal Reserve's årlige centralbank-symposium i Jackson Hole, Wyoming torsdag og fredag.



"I sidste ende er det en "køb på rygter og sælg på facts", der har ramt yen efter Bannon's afgang, og nettoeffekten synes at være neutral, da markedet allerede er kommet videre og nu fokuserer på Jackson Hole," siger chefstrateg Mitsuo Imaizumi fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Federal Reserves topchef, Janet Yellen, skal tale på konferencen, men lidt af gassen er ifølge Fed observatører gået af ballonen, efter at referatet fra det seneste møde i centralbankens renteudvalg, Federal Open Market Committee, viste, at deltagernes udtrykte bekymring over de stadigt lave inflationsudsigter.



Dermed vil hun næppe diske op med nye indikationer for bankens pengepolitiske retningslinjer, lyder det.



Også Den Europæiske Centralbanks topchef, Mario Draghi, er på talerlisten, men heller ikke her ventes der en ny drejning på konferencen, og flere velunderrettede kilder vurderer ifølge Reuters, at det lægger en dæmper på forventningerne til ECB's begyndende tiltag til at styre ud af stimulusprogrammerne.



Markedet synes dog at være fastholdt af forsvaret af store positioner i optionsmarkedet, idet selv fredagens positive amerikanske nøgletalsdata ikke kunne rokke hverken dollar eller euro.



"Da de positive økonomiske data tilsyneladende kun havde marginal effekt på dollaren, er det muligt, at der ikke kommer nogen markedsbevægende faktorer fra Fed-konferencen," vurderer Mitsuo Imaizumi.



Der udløber optioner for omkring 45 mia. dollar i euro/dollar i de tre dage op til Wyoming-mødet.



Euro koster mandag morgen 1,1760 dollar mod 1,1750 dollar fredag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 109,25 yen mod 108,75 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 128,50 yen på en euro mandag morgen mod 127,80 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS