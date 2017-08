Valuta: Yen og franc efterspørges i risikoavers handel

Der er igen efterspørgsel efter sikre valutaer på de internationale valutamarkeder fredag morgen.



Såvel yen som schweizerfranc styrkes over for såvel dollar som euro efter terrorangrebet i Barcelona torsdag.



Samtidig øges bekymringerne over Trump-regeringens evne og mulighed for at levere de lovede skatteplaner og andre økonomiske tiltag efter rygter om, at Gary Cohn, der som direktør for det nationale økonomiske råd er frontfigur i Det Hvide Hus' forsøg på at gennemføre skattereformer og topkandidat til at afløse Janet Yellen som chef for Federal Reserve, vil træde tilbage.



Og trods en afvisning fra Det Hvide Hus om Gary Cohns fratræden, vælger investorerne at sikre sig.



"Det er en ren risiko-averse handel," siger chefanalytiker Tareck Horchani fra Saxo Markets i Singapore til Reuters.



De asiatiske markeder spiller ifølge Tareck Horchani blot med på samme melodi, som blev slået an på amerikanske markeder torsdag.



"Dermed kan den risikomodvillige stemning vise sig at blive kortvarig i betragtning af, at Cohn vil blive i sin stilling," lyder ræsonnementet fra chefanalytikeren.



Parallelt med dollar blive euro svækket, efter at Styrelsesrådet hos Den Europæiske Centralbank (ECB) torsdag offentliggjorde deres bekymring for, at euro styrkes mere end, hvad bedringen i økonomien berettiger.



Dollar koster fredag morgen 0,9620 schweizerfranc mod 0,9645 dollar schweizerfranc torsdag eftermiddag.



Euro koster fredag morgen 1,1735 dollar mod 1,1740 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 109,45 yen mod 110,00 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 128,45 yen på en euro fredag morgen mod 129,15 yen torsdag, og der går 1,1290 schweizerfranc på en euro fredag morgen mod 1,1325 schweizerfranc torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS