Råvarer: Olie og guld følger hinanden op

Der er mindre prisstigninger på oliemarkedet fredag morgen, og guld handles også på et højt niveau efter fornyede rentefald på de amerikanske statspapirer.



Stigende produktion, men endnu større stigning i efterspørgslen i USA, præger oliemarkedet.



Olieproduktionen i USA er steget 13 pct. siden midten af 2016 til 9,5 mio. tønder pr. dag, mens landets kommercielle råvarelager er faldet 13 pct. til under 2016 niveauet siden toppunktet i marts.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 50,95 dollar mod 50,70 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 47,05 dollar mod 46,90 dollar torsdag eftermiddag.



Guld og ædelmetaller følger udviklingen i renten på de amerikanske statspapirer, som er faldet fredag.



En ounce guld står fredag morgen i 1287 dollar mod 1283 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 6443 dollar per ton fra 6475 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS