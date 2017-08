Relateret indhold Artikler

Uro om Nordkorea spiller igen fredag en rolle på finansmarkederne, og investorerne søger ly på valutamarkedet i yen og schweizerfranc og på obligationsmarkedet i statsobligationer. Der er derfor udsigt til rentefald fredag.



Den tiårige danske rente lukkede torsdag i 0,54 pct. - et fald på 2 basispoint fra onsdag. Faldet fulgte et rentefald på 6 basispoint onsdag.



I USA lukkede den toneangivende tiårige T-bond med en rente på 2,20 pct. i New York. Slutniveauet var 5 basispoint lavere end ved handlens afslutning onsdag og omkring 2 basispoint under niveauet ved danske lukketid.



Fredag handles der ikke amerikanske obligationer i Asien, da det japanske marked er lukket grundet fejring af Bjergets Dag.



På nøgletalsfronten vil der fredag være størst på fokus på eftermiddagens tal for inflationen i USA, hvor det primært er den såkaldte kerneinflation - forbrugerpriserne fratrukket energi og fødevarer - der ifølge Sydbank vil være i fokus.



"Kerneinflationen har siden januar vendt næsen nedad," konstaterer Sydbank i sin morgenkommentar.



Inflationen er faldet fra en årsstigningstakt på 2,3 pct. i januar til 1,7 pct. i juni.



"En del tyder på, at den moderate udvikling i kerneinflationen vil fortsætte i de kommende måneder. Baggrunden er primært en moderat lønudvikling samt hård international konkurrence," konstaterer banken.



For juli venter økonomerne ifølge Bloomberg News, at kerneinflationen vil stige med 1,7 pct. og 0,2 pct. på månedsbasis. De rene forbrugerpriser ventes på årsbasis at stige 1,8 pct. og også 0,2 pct. på månedsbasis.



En højere stigningstakt kan presse renterne op og styrke dollar, konstaterer Sydbank.



Inden eftermiddagens amerikanske tal kommer den endelige opgørelse af forbrugerpriserne i Tyskland for juli. De ventes uændret i forhold til første opgørelse, der viste en stigning på 1,7 pct. på årsbasis og 0,4 pct. på månedsbasis.



/ritzau/FINANS