Relateret indhold Artikler

De amerikanske obligationsrenter faldt torsdag, hvor de eskalerende spændinger mellem USA og Nordkorea sendte investorerne på flugt mod sikkerhed i form af amerikanske statspapirer, guld og andre traditionelle ly mod politisk og finansiel uro.



Den toneangivende tiårige T-bond lukkede med en rente på 2,20 pct. i New York.



Slutniveauet var 5 basispoint lavere end ved handlens afslutning onsdag.



Fredag morgen handles de amerikanske T-bonds ikke, da markedet i Tokyo er lukket.



Flugt mod sikkerhed



Investorernes nerver blev sat på højkant, da præsident Donald Trump sagde, at hans tidligere advarsler til Nordkorea måske ikke har været hårde nok.



Han sagde samtidig, at lederne i Pyongyang burde være "meget, meget nervøse", hvis de så meget som tænker på at angribe USA eller USA's allierede.



Trumps advarsler kom som svar på den nordkoreanske melding om, at det er planen at affyre fire mellemdistanceraketter hen over Japan for at lande tæt på det amerikanske stillehavsområde Guam.



Skuffende data



Og mens investorerne frygter for en negativ udvikling i Sydøstasien, blev den lave inflation bekræftet nok engang af et juli-fald i producentpriserne på 0,1 pct. på månedsbasis, hvor økonomerne havde ventet en stigning på 0,1 pct.



På årsbasis var der tale om en stigning på 1,9 pct. mod en ventet stigning på 2,2 pct. ifølge økonomerne.



Kerneproducentpriserne lå tilsvarende lavt i forhold til forventningerne.



Og fra arbejdsmarkedet meldte 244.000 amerikanere sig som førstegangsledige i sidste uge. Det var flere end de ventede 240.000.



Torsdagens amerikanske auktion over 30-årige T-bonds gav en rente på 2,818 pct. sammenlignet med sidste måneds 2,936 pct.



Buddene løb op i 34,8 mia. dollar svarende til 2,32 gange udbuddet mod et gennemsnit på 2,29 ved de seneste ti auktioner.



De indirekte tilbudsgivere, der består af udenlandske centralbanker, aftog 66,8 pct. af udbuddet mod 61,7 pct. ved julis auktion. Det var samtidig det næsthøjeste niveau nogensinde.



Ugens økonomiske nøgletal får mere tyngde fredag, hvor der er data for forbrugerpriserne i juli.



/ritzau/FINANS